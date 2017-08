FCGB : Bordeaux a trouvé le remplaçant de Rolan en L1

Dans : Bordeaux, LOSC, Mercato.

En conférence de presse à Bordeaux jeudi, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec a annoncé une évolution dans la situation de Diego Rolan.

Invité à quitter les Girondins ou à prolonger son contrat (2018), l’attaquant de 24 ans serait en contact avec le club argentin de San Lorenzo. En tout cas, le pensionnaire du Matmut Atlantique, qui anticipe le départ de l’Uruguayen depuis longtemps, a déjà identifié son possible remplaçant. Selon les informations de Sud-Ouest, Bordeaux s’intéresse à Nicolas De Préville (26 ans). Malgré ses 14 buts en L1 la saison dernière, l’attaquant de Lille n’est pas retenu par son coach Marcelo Bielsa qui privilégie un autre profil.

De son côté, l’ancien Rémois aurait fait des Girondins sa priorité en cas de départ, alors que le Stade Rennais et des clubs anglais seraient également sur le coup. Encore faudrait-il que Rolan parte définitivement, ce qui inquiète le président Stéphane Martin. « La situation reste bloquée aujourd’hui par la situation de Diego. C’est compliqué et on est en stand-by par rapport à ça », a prévenu le dirigeant, impatient d’expédier son avant-centre en Argentine.