France : Tousart dans la liste pour la CdM U20, pas Mbappé

Ce lundi, Ludovic Batelli a dévoilé sa liste pour la prochaine Coupe du Monde U20, qui se déroulera en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin. Dans cette sélection tant attendue, on retrouve 21 joueurs. Parmi eux, on notera notamment la présence de Lafont (TFC), Harit (FCN), Nkunku (PSG), Tousart (OL) et Augustin (PSG). Mais ce sont surtout les grands absents qui sont à noter puisque Mbappé (Monaco) et Dembélé (Dortmund) ne seront pas présents, étant désormais international A, tout comme Lopez (OM), pas retenu pour cette prestigieuse compétition mondiale.