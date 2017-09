EdF : Pierre Ménès ruine trois joueurs avec des notes effroyables

Dans : Equipe de France.

Au lendemain du pathétique match nul des Bleus contre le Luxembourg, les joueurs de l'équipe de France savent qu'ils doivent éviter de lire la presse et de traîner sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui voudraient aller lire le blog de Pierre Ménès, autant leur dire qu'ils devront être courageux. Car le consultant de Canal+ n'est pas tendre du tout après le titre spectacle vu dimanche soir à Toulouse. Et au sein de ce fiasco tricolore, Pierre Ménès a mis trois « 3 » qui sanctionnent des joueurs tricolores, il s'agit de Layvin Kurzawa, Paul Pogba et Olivier Giroud.

« Kurzawa (3): Sa bonne volonté n’est pas en cause. Il multiplie les allers-retours et les débordements. Mais au bout d’un moment, quand tu centres douze fois dans un match et qu’il n’y en a pas un potable, ça commence à poser problème. Il doit vraiment progresser dans le dernier geste, parce qu’hier soir, c’était particulièrement irritant (...) Pogba (3) : Je suis vraiment en colère devant tant de nonchalance, d’arrogance, d’imprécisions techniques, de passes ratées... C’est inadmissible pour un joueur de ce niveau. Ou supposé tel. Il jouit d’une impunité totale aux yeux de Deschamps alors que, vu sa prestation, il y avait certainement meilleur que lui sur le banc. Alors ou on part du principe que "Pogba de Manchester United" est intouchable, ou bien il va falloir donner sa chance à un autre joueur. Genre Tolisso ou Rabiot (...) Giroud (3) : J’étais persuadé qu’il allait marquer. Il a été absolument catastrophique du début à la fin. Il n’a pas existé dans le jeu aérien, il n’a pas existé dans le jeu tout court. Techniquement très faible. Je veux bien qu’il ait marqué beaucoup de buts avec les Bleus et rendu de grands services à la Nation, mais il y a des jeunes qui arrivent et il va falloir se poser les bonnes questions », écrit Pierre Ménès, guère plus tendre aves les autres tricolores, la meilleure note étant donnée à Kylian Mbappé avec un 6.