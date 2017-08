EdF : Augustin a quitté le PSG pour atteindre les Bleus

Dans : Equipe de France, PSG, Bundesliga.

Barré par la concurrence au Paris Saint-Germain, Jean-Kévin Augustin s’est séparé de son club formateur cet été.

Longtemps annoncé au Borussia Dortmund, l’attaquant de 20 ans a bien atterri en Allemagne, mais plutôt au RB Leipzig dont la philosophie lui convient. « A Paris, il y a plus de stars qu’ici, c'est indéniable. Nous sommes une jeune équipe qui cherche à prouver, a comparé le Français dans les colonnes de Bild. Ce qui m’a frappé, c’est la chaleur des fans. Ils sont tous très gentils. Et le centre de formation est mieux ici qu’à Paris. Je suis allé à Leipzig pour jouer plus. Le passé ne m’intéresse plus désormais. »

Focalisé sur sa nouvelle équipe, Augustin espère cartonner en Bundesliga. Ainsi, l’ancien Parisien tapera peut-être dans l’oeil du sélectionneur Didier Deschamps. « Etre convoqué en équipe de France A dans le futur constitue un rêve, a confié l’international Espoirs tricolore. Tout dépend de moi : si je marque but sur but, mes chances seront bonnes. » L’avant-centre recruté pour 13 M€ devra déjà s’imposer à Leipzig, deuxième de son championnat la saison dernière.