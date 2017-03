L'OM se fait plaisir face à Angers !

Dans : Ligue 1, OM, SCO.

Pour la première fois de l’année, Marseille a enchainé deux victoires de rang avec un net succès devant Angers (3-0). De quoi placer l’OM à la cinquième place avant la suite de cette 29e journée.

Sans Bafetimbi Gomis, et sans véritable avant-centre de métier, l’OM va paradoxalement très bien. Avec une ligne d’attaque Payet-Cabella-Sanson-Thauvin, les Marseillais ont livré une prestation très convaincante face à Angers. Dès la 9e minute, une frappe rectiligne de Thauvin sur un coup-franc des 25 mètres permettait à l’OM d’ouvrir la marque (1-0, 9e). Si Pelé se montrait vigilant sur plusieurs réactions angevines, l’efficacité était olympienne. La preuve avec ce but de Cabella, qui dribblait Michel et marquait après un bon service de Payet (2-0, 20e).

Pas forcément impériaux dans le jeu, les Marseillais devaient attendre les dernières minutes pour se mettre à l’abri, avec un brin de réussite car Sanson ratait totalement son tir, qui se transformait en passe décisive en or pour Thauvin (3-0, 79e). Un succès 3-0 qui permet à Marseille de passer provisoirement Bordeaux au classement et ainsi prendre la cinquième place. Pour Angers, la série de cinq victoires toutes compétitions confondues est stoppée, mais le plus important sera de se concentrer sur la réception de Guingamp dans une semaine.