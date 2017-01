CA-PSG : Un policier grièvement blessé pendant le match

Dans : Info, PSG.

Le match entre le Club Africain et le PSG s’est disputé dans une ambiance très chaude à Radès, avec notamment plusieurs mouvements de foule et des échauffourées pendant la seconde période. Au lendemain de la rencontre, le ministère de l’intérieur tunisien a communiqué sur l’état de santé d’un policier touché durant ces affrontements. « Il a été grièvement blessé sous l’œil par un objet contondant et a été transporté à l'hôpital pour subir une opération chirurgicale. Son état de santé est stable », a fait savoir le gouvernement tunisien, qui déplore ces incidents qui ont principalement concernés différents groupes de supporters de clubs rivaux, et ont gâché l’ambiance festive du début de rencontre.