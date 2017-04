Real : Ecarté par Zidane, Cristiano Ronaldo se fâche tout rouge

Dans : Foot Europeen, Liga.

Confronté à un calendrier surchargé en avril, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane n’hésite pas à faire tourner. Surtout lorsque l’opposition n’est pas très coriace.

C’était le cas mercredi avec un déplacement à Leganés, battu 4-2 par une équipe madrilène remaniée. En effet, le technicien français avait décidé de laisser certains cadres au repos comme Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Le problème, c’est que le Portugais l’a très mal pris ! Et ce pour deux raisons, raconte Don Balon. Tout d’abord, en marquant contre Leganés, Cristiano Ronaldo aurait inscrit au moins un but contre toutes les équipes qu’il a affrontées dans le championnat espagnol.

« A cause » de Zidane, il faudra attendre la saison prochaine alors que son coéquipier Karim Benzema, lui, a réussi cette performance le week-end dernier. De quoi rendre CR7 jaloux. Enfin, la deuxième raison est plus qu’évidente : affronter un adversaire aussi modeste aurait permis au champion d’Europe de soigner ses statistiques. Car avec 19 buts en Liga cette saison, l’ancien joueur de Manchester United est loin des 24 réalisations de Luis Suarez et des 27 unités de Lionel Messi. Un écart impossible à rattraper si Zidane se permet de le ménager.