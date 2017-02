Le meilleur milieu de terrain du monde est brésilien

Dans : Foot Europeen, Liga.

Au cœur de l’impressionnante escouade offensive du Real Madrid, Zinedine Zidane a trouvé son régulateur. Comme souvent, ce n’est pas le joueur le plus spectaculaire, mais l’un des plus précieux pour éviter que chaque contre-attaque adverse ne soit fatale. Il s’agit de Carlos Henrique Jose Francisco Venancio Casimiron dit Casemiro, qui a mis du temps mais s’est imposé au Real Madrid, où il était arrivé en 2013, évoluant avec l’équipe B avant d’être prêté au FC Porto, puis récupéré difficilement en 2015.

Et la montée en puissance continue puisqu’il enchaine désormais les titularisations, et a ajouté un splendide but face à Naples avec une reprise de volée magistrale. Un chef d’œuvre qui a totalement convaincu l’ancien madrilène Alvaro Arbeloa, pour qui Casemiro est tout simplement « le meilleur milieu de terrain du monde ». De quoi lancer un vaste même si, à 24 ans, l’international brésilien est titulaire au sein du champion d’Europe et possède encore une marge de progression impressionnante. Surtout s’il continue de marquer des buts comme sa surpuissante frappe face à Naples.