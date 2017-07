Mercato : Benzema mis en vente par le Real Madrid !

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

L'information dévoilée ce samedi par Don Balon va faire du bruit si elle se confirme, Florentino Perez aurait décidé de placer Karim Benzema sur la liste des transferts, alors que l'attaquant français est à deux ans de la fin de son contrat avec le Real Madrid. S'il dirige un club de football, le patron des Merengue est aussi un homme d'affaire et il aurait le désir de vendre l'ancien lyonnais au moment le plus propice pour les intérêts financiers du club.

Agé de 29 ans, Karim Benzema a été acheté 35ME à l'OL, et en le vendant cet été, le Real Madrid peut espérer obtenir 50 à 60ME. Dans un an, cette somme fondra comme neige au soleil, et Florentino Perez estime que ce mercato 2017 est le bon moment pour céder un joueur qu'il apprécie pourtant énormément. Mais le dirigeant madrilène a clairement décidé de rebooster son effectif, ce qui s'est constaté avec le départ de Pepe, de Danilo et ceux probables de James Rodriguez ou bien encore Alvaro Morata. Pour accueillir Karim Benzema, Don Balon parle de Chelsea, Arsenal et le PSG. Avec l'argent ainsi récolté, le Real Madrid pourrait aussi financer en partie la venue de Kylian Mbappé.