Après le piratage de son compte, Nasri visé par une affaire de dopage ?

Après le piratage de son compte Twitter, ce qui avait donné lieu à des messages plutôt salés, Samir Nasri pourrait bien connaître cette fois des soucis autrement plus sérieux. En effet, ce mercredi après-midi, le très sérieux quotidien espagnol El Pais affirme que le joueur français du FC Séville fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une éventuelle affaire de dopage. Et c'est l'Agence espagnole de lutte anti-dopage qui aurait déclenché cette opération en constatant via le compte Twitter de la clinique américain DripDoctors, où Samir Nasri s'est fait prendre en photo en compagnie d'une ravissante personne, que le footballeur avait eu droit à une injection assez douteuse. Ce qui a donc déclenché des investigations supplémentaires.

Se confiant à El Pais, des sources internes à l'Agence espagnole de lutte anti-dopage ont expliqué qu'il était « suspect qu’un athlète se rende dans une clinique comme cela ». Le compte Twitter de la clinique américaine a précisé que Samir Nasri avait eu droit à une injection baptisée IV Drip censé garder le corps du joueur « hydraté et en bonne santé au cours la dure saison à Séville. » Selon le quotidien espagnol, le FC Séville a été étonné de voir que Samir Nasri s'était rendu dans un tel établissement et a prévu de demander des comptes à ce dernier lorsqu'il rentrera des Etats-Unis ce jeudi. Le club andalou précise toutefois que ses joueurs étaient informés de ce qui était autorisé ou pas. Les explications du footballeur français sont donc très attendus, même si on sait que du côté espagnol le sujet du dopage est toujours très sensible, plusieurs polémiques ayant éclaté ces dernières années avec...la France.