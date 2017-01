Chelsea : Clash avec Diego Costa, un départ envisagé !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ce samedi, Chelsea ira à Leicester sans Diego Costa. Le Telegraph et le Daily Mail annoncent en chœur que l’attaquant espagnol ne s’entraine plus avec l’équipe première depuis trois jours, soit après une altercation musclée avec Antonio Conte au sujet de son état de forme. Le manager italien reproche à son attaquant espagnol un embonpoint trop marqué et des habitues alimentaires loin d’être irréprochables.

De son côté, l’attaquant assure souffrir du dos, ce que le staff médical n’a pas confirmé avec des examens. Antonio Conte a alors soutenu son équipe médicale, estimant que Diego Costa cherchait surtout une excuse pour éviter quelques séances supplémentaires prévues à son programme. Et le timing de ce clash n’est pas anodin, car l’ancien joueur de l’Atlético Madrid aurait reçu une offre colossale venue de Chine, et réfléchirait à y donner suite.