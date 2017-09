Ang : Dele Alli dément avoir fait un doigt d'honneur à Clément Turpin

Dans : Premier League, Ligue 1.

Clément Turpin arbitrait lundi soir le match de qualification pour le Mondial 2018 entre l'Angleterre et la Slovaquie. Et l'officiel français est désormais connu de l'autre côté de la Manche, grâce ou plutôt à cause de Dele Alli. En effet, en seconde période, la télévision a surpris l'international anglais en train de faire un doigt d'honneur dont tout le monde pense qu'il était destiné à Clément Turpin. Mais face à la polémique grandissante, et conscient qu'il risquait une lourde sanction, le joueur de Tottenham a démenti avoir visé l'arbitre français. « Juste pour clarifier, le geste était une blague entre moi et mon bon ami Kyle Walker ! Mes excuses si cela a offensé », a indiqué Dele Alli. L'humour anglais est parfois étonnant...