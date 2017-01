Rennes : Pedro Henrique n'ira pas à Toulouse, mais cherche à partir

Dans : TFC, Mercato, Rennes.

Annoncé ces derniers jours comme proche du TFC lors de ce mercato hivernal, Pedro Henrique ne devrait à priori pas rejoindre le club entraîné par Pascal Dupraz. En effet, selon nos sources, Toulouse n'a finalement plus le désir de faire venir le joueur brésilien du Stade Rennais et ce dernier en aurait été informé directement.

Cependant, Pedro Henrique va tout de même quitter le club breton, son départ étant toujours envisagé. Arrivé en 2014 à Rennes en provenance de Zurich, l'attaquant brésilien de 26 ans n'a été titulaire qu'à quatre reprises depuis le début de l'actuelle saison et Christian Gourcuff n'est pas opposé à son départ lors de ce mercato d'hiver. Pour mémoire, Pedro Henrique a encore un an et demi de contrat.