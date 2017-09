RCSA : « Un bon match de Ligue 2 »... Laurey s'emporte

Dans : RCSA, Ligue 1.

Thierry Laurey, entraîneur de Strasbourg, après la défaite contre Amiens (0-1) : « Quand on perd à la maison, on est forcément déçus. Sur une demi-occasion, on prend ce but qui nous bloque un peu. L'entame était intéressante. Il y a eu beaucoup de déchets et de mauvais choix dans le jeu. C'est difficile contre une équipe bien regroupée. C'est un non match. On n'a pas trouvé les solutions pour mettre Amiens en difficulté. Je ne veux pas être méchant, mais c'était un bon match de Ligue 2... Nos pieds ne doivent pas trembler quand on a le ballon. On savait l'équipe amiénoise solide défensivement. Ce soir, le contenu n'a pas été à la hauteur même si les garçons se sont battus. Notre début de championnat était cohérent. Ce match tempère les ardeurs de certains. Je ne tire sur personne, l'équipe n'a pas été bonne ce soir tout comme l'entraîneur. Ça manquait de rythme, de qualité technique, de dynamisme par moment. Sur une saison, ça arrive. C'est un bon coup de frein compte tenu de l'adversaire qui était un promu ».