ASSE : Une victoire sans les kops, Romeyer est vert de rage

Dans : ASSE, Ligue 1.

Roland Romeyer (après la victoire 1-0 de l'AS Saint-Etienne contre Nice) : « Nous avons réussi une très belle performance qui récompense le travail effectué par Oscar Garcia, son staff et ses joueurs depuis la reprise de l’entraînement mais voir Geoffroy-Guichard amputé des kops m’a fait mal au cœur. L’AS Saint-Etienne est connue dans toute l’Europe pour sa ferveur populaire. Alors que la Ligue 1 devient de plus en plus attractive, il est dommage de fermer deux tribunes dans un stade comme le nôtre dès le début de saison. C’est une situation regrettable. En plein été, ce premier match de championnat aurait dû être une grande fête (…) Ce soir, nous avons une fois de plus constaté que Geoffroy-Guichard n’est plus tout à fait le Chaudron sans les ultras. Le club veille au respect des règlements, à la bonne organisation des rencontres et à la sécurité de tous ses spectateurs mais il est victime d’actes isolés, comme celui qui a conduit au premier huis-clos total de l’histoire du club, en avril dernier. L’auteur de cet acte n’a pu être identifié et c’est tout le stade qui a été puni. Je trouve cela particulièrement injuste. Nous sommes dans une impasse et il faut en sortir. »