ASSE : Une offre anglaise de 12ME pour Malcuit !

On ne sait pas si c'est la récente opposition entre l'AS Saint-Etienne et Manchester United en Europa League qui a relancé le dossier, mais selon Sky Sports West Ham se prépare à revenir à la charge concernant Kevin Malcuit. Durant le mercato d'hiver, Slaven Bilic avait déjà tenté sa chance concernant le défenseur de l'ASSE, mais à la demande de Christophe Galtier, qui ne voulait pas perdre Malcuit à ce stade de la saison, les dirigeants des Verts avaient repoussé l'offre venue du club londonien.

Cependant, le média anglais affirme ce mercredi que loin d'abandonner cette piste, West Ham prépare déjà une offre de 12ME pour Kevin Malcuit et cette fois elle pourrait être acceptée. Car Sky Sports annonce que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont prêts cette fois à dire oui concernant la vente d'un joueur à qui il reste encore deux ans de contrat avec l'AS Saint-Etienne. D'autres clubs de Premier League ont également un oeil sur Malcuit et notamment....Manchester United, José Mourino appréciant le profil du joueur de l'ASSE.