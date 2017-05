ASSE : Une mise au point officielle pas très claire sur le cas Galtier

Dans : ASSE, Ligue 1.

Lundi soir, L'Equipe annonçait que Christophe Galtier allait quitter l'AS Saint-Etienne en fin de saison et que l'actuel entraîneur des Verts avait déjà prévenu ses dirigeants. Mais ce mardi, Roland Romeyer a nié être déjà informé de la décision de Christophe Galtier, qu'il a rencontré dans la matinée. Dans un communiqué, les dirigeants de l'ASSE font le point sur ce dossier, mais le flou règne tout de même malgré ces explications officielles.

« L’AS Saint-Etienne s’étonne que plusieurs médias annoncent ce jour le départ de Christophe Galtier. L’ASSE et son entraîneur, sous contrat jusqu’en 2018, sont au contraire concentrés sur la préparation des quatre derniers matches de championnat et de la saison 2017-2018. Comme il l’avait lui-même déclaré dimanche dernier sur Canal Plus, Christophe Galtier a rencontré ce mardi Roland Romeyer, Président de l’ASSE, pour évoquer le projet sportif, son propre avenir et l’ambition du club. Roland Romeyer et Christophe Galtier, habitués à tenir des réunions hebdomadaires sur la politique sportive, se reverront dès la semaine prochaine afin d’approfondir ces sujets et mettre en œuvre la stratégie la plus adaptée dans le seul but de permettre à l’ASSE de poursuivre son développement », indique l’AS Saint-Etienne, qui entretient tout de même l'incertitude sur l'avenir de son coach.