ASSE : Une fuite et Hernani se rapproche de Saint-Etienne

Dans : ASSE, Mercato.

La reprise du championnat est imminente, et cela ne rassure pas du tout Oscar Garcia, qui estime toujours, et il n’est pas le seul, que son effectif est incomplet à l’heure actuelle. La venue d’un milieu offensif est toujours espérée, et dans ce sens, la signature prochaine de Hernani dans le Forez serait plus que jamais sur le tapis. En effet, selon Juliano Lorenz Oscar, journaliste brésilien pour Tretris TV, le milieu de terrain brésilien devrait arriver prochainement sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Le Zénith Saint-Pétersbourg serait prêt à le laisser partir à cette condition, même si un transfert direct a souvent été évoqué à son sujet. C’est Ilan, membre de la cellule de recrutement de l’ASSE et notamment responsable en ce qui concerne les joueurs et le marché sud-américain, qui a confié l’imminence d’un accord à son compatriote journaliste. Reste qu’il vaut mieux être prudent en ce qui concerne les arrivées à Saint-Etienne, les déceptions ayant déjà été nombreuses à ce sujet cet été.