ASSE : Un défenseur grec se rapproche au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Avec l’arrivée d’Oscar Garcia, le mercato de l’AS Saint-Etienne devrait enfin s’emballer. Et visiblement, l’entraîneur espagnol souhaite voir du sang neuf débarquer dans son effectif. Notamment dans le couloir gauche de sa défense, où il a d’ores et déjà signifié à Cheikh Mbengue et à Pierre-Yves Polomat qu’ils ne seraient pas conservés en cas d’offre satisfaisante pour le club. Du coup, le recrutement d’un latéral gauche est devenu prioritaire pour le club Stéphanois.

Selon les informations de Sturmnetz, les Verts souhaitent recruter Charálampos Lykogiánnis, jeune latéral de 23 ans évoluant à Sturm Graz, en Autriche. Ancien coach de Salzbourg, Oscar Garcia apprécie particulièrement le profil du joueur. Mais il n’est pas le seul. Effectivement, l’Impact de Montréal (MLS) est également sur les rangs pour accueillir le défenseur formé à l’Olympiakos. Par ailleurs, l’international grec n’a plus qu’un an de contrat en Autriche. Cela pourrait forcément faciliter son arrivée en France dans les prochains jours…