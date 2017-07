ASSE : Oscar Garcia fait le ménage dans la défense des Verts

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Recruté par l’AS Saint-Etienne à l’été 2016, Cheikh M’Bengué n’est pas parvenu à s’imposer dans le Forez. Irrégulier et souvent blessé sous Christophe Galtier, il ne semble pas rentrer dans les plans du nouveau coach des Verts, Oscar Garcia. Selon les informations du Progrès, le nouveau technicien de l’ASSE a fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas s’appuyer sur l’ancien latéral gauche du Stade Rennais au cours des prochains mois. Du coup, ce dernier a 2 mois pour se trouver une porte de sortie.

Cette dernière pourrait bien se trouver en Angleterre, où plusieurs écuries de milieu de tableau se seraient renseignées. En Turquie également, le joueur garde une belle cote malgré ses prestations moyennes. De plus, Oscar Garcia ne compte pas non plus sur Pierre-Yves Polomat, l’autre latéral gauche de l’effectif de l’ASSE. Le jeune Forézien pourrait rebondir à Brest dans les prochains jours. Une chose est sûre : recruter un défenseur gauche est la priorité absolue du mercato du récent huitième de Ligue 1.