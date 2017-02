ASSE : Galtier oublie l'Europe et veut assurer le maintien !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'élimination en Europa League face à Manchester United et la défaite face à Caen, dimanche à Geoffroy-Guichard, ont plongé l'AS Saint-Etienne dans la déprime. Les Verts ont beau être sixièmes de Ligue 1, à égalité avec l'OM, Christophe Galtier ne veut plus entendre parler d'une place européenne, estimant que son équipe devait d'abord essayer de finir bien la saison, et il sera alors temps de voir ce que cela donne au classement. Histoire de donner un plus grand relief à son discours, Christophe Galtier s'est transformé en Guy Roux et évoque le maintien. Avec 39 points déjà dans son escarcelle, l'ASSE ne risque pas grand-chose.

Mais cela n'empêche le coach des Verts d'être direct. « J’ai dit qu’il nous fallait d’abord les 44 points pour assurer le maintien. Il en manque. On a quelques circonstances atténuantes, la répétition des matches. On est aussi orphelins dans certains secteurs, de la percussion, du geste juste. On a aussi connu des périodes difficiles l’an dernier, mais je ne crains pas une fin de saison en roue libre, parce que ce stade ne l’autorise pas et parce que je ne le permettrai pas », a clairement prévenu Christophe Galtier, histoire d’envoyer un message à ses joueurs.