ASSE : Dabo n'a aucune raison d'en vouloir à St-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Recruté par l'AS Saint-Etienne lors du mercato 2016, et sous contrat avec les Verts jusqu'en 2020, Bryan Dabo a connu une première année très médiocre sous le maillot des Verts, disparaissant même du groupe de Christophe Galtier en fin de saison. Pas de quoi écoeurer l'ancien montpelliérain qui au contraire a puisé dans ce bug 2016-2017 l'énergie pour mieux repartir. Dans Le Progrès, Bryan Dabo confie son désir d'enfin s'imposer à l'ASSE et affirme ne ressentir aucune amertume des événements de la saison passée.

« Si j’ai trouvé des réponses à ce qui s’est passé ? Aucune. Parce que ça peut partir dans tous les sens. Des gens peuvent dire certaines choses et moi en raconter d’autres. On ne saura jamais vraiment le pourquoi du comment. Aujourd’hui, je suis plus focalisé sur la saison à venir. La seule vérité, c’est le terrain. Je n’ai pas pu prouver que je méritais de jouer. Il n’y a pas trop de discussion à avoir. J’ai dépanné sans broncher parce que ça me paraissait naturel. Mais je n’ai pas perdu mes repères. Il y a eu des circonstances exceptionnelles avec 12, 13 blessés à un moment donné. Et petit à petit, j’ai été écarté. Mais je n’ai aucune rancune envers quiconque. Je me focalise sur la nouvelle saison. Car penser à cela risque de me faire sortir de ce que je dois accomplir maintenant. J’étais serein parce que je savais que ça n’allait pas rester en l’état. Dans ce genre de situation, il n’y a qu’avec le travail qu’on avance. Alors, je n’allais pas m’enfermer dans un truc du genre : « Le coach ne m’aime pas, le club ne m’aime pas, mes coéquipiers ne m’aiment pas. Car c’était absolument faux. Vu la préparation que je suis en train de faire, ça va payer », explique, dans le quotidien régional, Bryan Dabo, qui pense qu'Oscar Garcia saura lui faire confiance s'il prouve son vrai niveau.