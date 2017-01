ASSE : Anthony Mounier menacé de mort au téléphone !

Dans : ASSE, Mercato.

Cela va décidément beaucoup trop loin dans l’affaire Anthony Mounier. Indésirable à Saint-Etienne, l’ailier formé à Lyon avait tout de même signé en prêt la semaine dernière.

Mais contre Toulouse ce dimanche, alors qu’il était dans le groupe au départ, l’ancien niçois et montpelliérain n’était pas sur la feuille de match. La raison est donnée par Le Parisien, qui révèle que le joueur a été menacé de mort non seulement sur les réseaux sociaux avec des dérives trop souvent constatées, mais aussi directement sur son téléphone personnel. Dans ces conditions, son prêt a rapidement été remis en cause, alors que le joueur craignait aussi pour une partie de sa famille qui habite dans la Drôme.

Anthony Mounier a même refusé de rentrer avec le groupe stéphanois dans l’avion de Toulouse, certaines menaces laissant entendre qu’il serait attendu à son arrivée à Saint-Etienne. Le joueur a donc fait savoir à l’ASSE qu’il avait décidé de rentrer en Italie, pour se faire prêter dans une autre formation de Serie A. Les différents clubs concernés doivent toutefois peaufiner les détails de cette situation folle, inquiétante, mais néanmoins pas nouvelle, car le Bordelais Grégory Sertic a aussi connu ce genre de menaces ces derniers jours alors que son transfert à l’OM est annoncé comme imminent.