Rennes : Un ancien milieu du PSG part en Ligue 2

Après une saison plus que compliquée sous le maillot du Stade Rennais, Clément Chantôme va rebondir en Ligue 2 dans les prochains jours.

Arrivé libre à Rennes l'été dernier en provenance de Bordeaux, Clément Chantôme n'a pas eu la réussite escomptée dans son nouveau club. Auteur de sept petits matchs en Ligue 1 sous les ordres de Christian Gourcuff, le milieu de terrain n'a plus sa place dans l'effectif breton. Par conséquent, et pour faciliter son départ alors que le SRFC a besoin de dégraisser son effectif, Rennes a décidé de le libérer de son contrat, courant pourtant jusqu’en 2019.

Et d'après les informations de L'Equipe, le joueur de 29 ans va poursuivre sa carrière en Ligue 2 puisqu'il est attendu en début de semaine prochaine à Lens pour signer un contrat d'une saison (plus une en option). Dans le Nord de la France, le joueur formé au PSG espère donc relancer sa carrière bien loin du tracas rennais, durant lequel il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain...