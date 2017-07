Rennes: Sio écoeuré par Gourcuff et Ruello

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Convoqué le 10 juillet pour reprendre avec le Stade Rennais, là où la plupart de ses coéquipiers ont déjà retrouvé le chemin de l'entraînement, Giovanni Sio pense que le club breton ne compte plus sur lui. Et c'est pour cela qu'il a déjà négocié un accord avec Montpellier, le club héraultais offrant 1,3ME à Rennes pour s'offrir l'attaquant, alors que ce dernier n'a plus qu'un an de contrat. Mais, Christian Gourcuff et René Ruello refusent de parler ou de répondre à Giovanni Sio, qui se dit écoeuré par ce comportement des dirigeants rennais à son encontre, estimant qu'il ne méritait pas du tout cette attitude.

Et dans L'Equipe, le joueur rennais vide son sac, visiblement furieux du traitement qui lui est infligé. « J’ai appelé l'entraîneur et je lui ai laissé un message en lui disant de me rappeler, pas de réponse. J'ai aussi écrit au président. Pas de réponse non plus. Je suis passé chercher mes chaussures au centre d'entraînement, ils ont carrément enlevé mon nom sur le casier (…) Plusieurs équipes s'intéressaient à moi, et au départ je privilégiais une aventure à l'étranger. Mais j'ai eu le coach de Montpellier au téléphone, ainsi que le président et les échanges se sont très bien passés. Ils m'ont convaincu et j'ai décidé de rejoindre leur club. D'autant que l'offre qu'ils ont adressée à Rennes (1,3 M€) est très intéressante pour un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat, devenu pour eux indésirable. Si Rennes refuse ? Pire, ils ne répondent pas ! Aujourd'hui, personne ne répond. C'est vraiment un manque de respect. À partir du moment où ils ne comptent pas sur moi, je ne comprends pas pourquoi ils laissent traîner le truc comme ça. J'ai toujours donné le meilleur pour le Stade Rennais pendant deux ans. Je n'ai jamais foutu la merde dans un vestiaire. Je n'ai jamais triché, j'ai marqué des buts. Je ne comprends pas. Je suis furieux », explique Giovanni Sio, qui sera mardi à la reprise du côté du Stade Rennais avec probablement une bonne explication de texte. A moins que d’ici là, le club breton et Montpellier s’entendent pour conclure le transfert de l’attaquant.