Dans un communiqué, le Stade Rennais a officialisé la vente de l’arrière droit Dimitri Cavaré à Barnsley. Le club de D2 anglaise a confirmé de son côté l’arrivée de l’ancien lensois, qui n’aura disputé que cinq matchs sous le maillot du club breton après son arrivée en 2015.

