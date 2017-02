OL : Une très bonne nouvelle en attaque avant le derby face à l’ASSE

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Cela s’est vu mardi soir à Marseille, l’attaque lyonnaise n’a vraiment pas la même allure avec ou sans Alexandre Lacazette.

Le buteur lyonnais était absent en raison d’une blessure au mollet contractée face à Lille, et Bruno Genesio en a profité pour donner sa chance à Maxwel Cornet dans l’axe. Une titularisation pas vraiment en forme de cadeau pour le jeune lyonnais, qui n’a pas su saisir sa chance malgré une grosse débauche d’énergie.

Résultat, le retour de Lacazette est vital et, bonne nouvelle pour les Lyonnais, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 a repris l’entrainement et devrait être apte pour le derby face aux Verts qui se déroulera dimanche. Reste à savoir qui sera autour de lui, alors que Memphis Depay, Nabil Fékir, Mathieu Valbuena et Rachid Ghezzal rêvent de débuter dans le Chaudron.