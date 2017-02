OL : Une provocation de Lopes met le feu avant le derby face à l'ASSE !

Dans : OL, ASSE, Ligue 1, Coupe de France.

Battu le week-end dernier par Lille au Stade du Parc OL, éliminé mardi soir par l'OM en Coupe de France, l'Olympique Lyonnais va devoir éviter une troisième défaite de suite dimanche prochain...à Geoffroy-Guichard contre l'ASSE dans un derby qui sent déjà la poudre. Et un peu plus encore depuis un geste du portier lyonnais.

Outre l'affaire Anthony Mounier qui a déjà confirmé que les supporters des Verts étaient au taquet, c'est le gardien de but de l'Olympique Lyonnais qui a mis mardi soir encore plus d'huile sur le feu. En effet, à l'occasion du match OM-OL, Anthony Lopes avait rayé de manière très visible sur son maillot le nom de l'AS Saint-Etienne dans la liste des vainqueurs de la Coupes de France, lesquels sont imprimés au dos des tuniques, plus précisément dans les numéros de chaque maillot.

Un petit geste qui n'a échappé à personne, d'autant que le coup de feutre noir était fort peu discret. Forcément, cette provocation va faire monter la température un peu plus dans le Chaudron, et Anthony Lopes risque bien de comprendre que le Peuple Vert n'a pas apprécié cette attitude volontairement chambreuse. Reste à savoir si les autorités, souvent pointilleuse avec ce genre de chose, entreront dans la danse et viendront demander des comptes au portier de l'Olympique Lyonnais pour ce geste.