OL : Un nouvel organigramme cet été ? Aulas répond

Dans : OL, Ligue 1.

Tout est possible avec Jean-Michel Aulas qui, il y a un an, annonçait en grandes pompes qu’il cherchait un directeur sportif pour changer de manière de fonctionner.

Et finalement, personne n’est venu si ce n’est Gérard Houllier, en conseiller extérieur assez lointain. Pas de quoi chambouler le quotidien d’un club qui travaille autour d’un président omniprésent. Est-ce que cela pourrait être amené à évoluer l’été prochain, alors que JMA songe à déléguer un peu avec sa possible entrée à la Direction Technique Nationale en cas de réélection de Noël Le Graët à la Fédération Française de Football ? Possible.

« Gérard Houllier est conseiller extérieur, Bernard Lacombe est sur le terrain et il y a Florian Maurice. Après on va réfléchir. On prend tous de l’âge. Mais, bon, on avait confié un poste de manager général à Claude Puel, et ça n’a pas réussi. On étudiera ça sachant que nous sommes l’un des clubs européens les plus équilibrés », a prévenu Jean-Michel Aulas au Progrès, histoire de rappeler qu’il n’y avait aucune urgence à faire évoluer le système actuellement en place, même si certains diront que Lacombe et Houllier ne sont pas vraiment des décisionnaires.