OL : Tolisso à la Juventus ? Le milieu de terrain répond

Dans : OL, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Depuis des semaines, la presse italienne affirme que l'Olympique Lyonnais et la Juventus négocient pour le futur transfert de Corentin Tolisso, certains médias transalpins étant même persuadés qu'un accord a déjà été trouvé entre les deux clubs et le joueur de l'OL. A la veille du très attendu match retour d'Europa League entre Lyon et l'AS Rome, Corentin Tolisso a été interrogé par Le Progrès sur ce sujet. Mais le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais joue la prudence.

Rappelant que son contrat actuel avec l'OL est loin d'être terminé, Tolisso tape en effet en touche sur ce sujet brûlant. « Je lis ce qui se dit sur moi, mais je suis concentré sur les objectifs de l’OL. Un accord avec la Juventus ? Je ne veux pas en parler. La réalité, c’est qu’il me reste trois ans de contrat, jusqu’en 2020, rappelle Corentin Tolisso, avant de rappeler que tout allait très vite pour lui. J’ai commencé à jouer avec les pros lors de la saison 2013-14 avec Rémi Garde. C’est allé vite tout de suite, ma carrière a évolué. Mais plus on avance, plus on a des envies, des objectifs qui s’élèvent. Je n’étais pas très content de ma dernière saison, on avait eu des soucis sur la première partie, et ce qui se disait quelquefois ne m’a pas trop plu. Aujourd’hui, j’ai une vision différente sur mon parcours, mon métier. »