OL : Quand Genesio s'énerve, les titulaires prennent cher !

Dans : OL, Ligue 1.

Battu à domicile par Lille (1-2) samedi, l’Olympique Lyonnais a raté une belle occasion de se rapprocher du podium en championnat.

Mais plus que le résultat, c’est surtout le contenu de la première période qui a agacé Bruno Genesio. Car de son banc de touche, l’entraîneur des Gones a constaté un certain manque d’investissement déjà aperçu face à des équipes jugées inférieures. Cette fois, c’en est trop pour le technicien qui a décidé de mettre la pression sur ses titulaires.

« On peut perdre des matchs mais ce qui est frustrant, c’est de passer d’une prestation pleine face à Marseille (victoire 3-1) à une première période inoffensive contre Lille. Ma patience a quelques limites et là, ça commence à dépasser les limites de ma patience, s’est emporté le coach de l’OL. A nous de trouver les remèdes. Ce serait peut-être d’installer une concurrence encore plus forte. Je ne sais pas si les joueurs sont trop installés. On n’a rien senti avant le match, aucun signe de relâchement durant la semaine d’entraînement. »

Réaction attendue au Vélodrome

« Je ne pense pas que ça soit un problème de lecture de notre jeu par les adversaires… On a pratiquement perdu tous nos points contre les derniers du classement, il n’y a pas de hasard. C’est sûrement dû à un excès de confiance ou à un relâchement. J’attends que ceux qui débuteront soient à la hauteur des objectifs et du club », a annoncé Genesio avant le 16e de finale de Coupe de France à Marseille ce mardi (21h).