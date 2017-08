OL : Lyon propose plus, mais Ghezzal préfère Monaco

Dans : OL, Mercato, Monaco.

Lyon n’attend plus grand chose de sa part depuis plusieurs semaines désormais, mais le club rhodanien devrait probablement recroiser la route de Rachid Ghezzal plus tôt que prévu.

En effet, pressenti en Premier League et surtout en Serie A, l’ailier natif de Décines et formé à l’OL devrait continuer sa carrière en France selon L’Equipe. Le quotidien sportif annonce que l’international algérien s’est très sérieusement rapproché de l’AS Monaco ces dernières heures. Le club de la Principauté entend encore recruter, et aimerait blinder ses ailes, et notamment à gauche où Thomas Lemar peut toujours partir en cas d’offre mirobolante d’Arsenal.

Ainsi, un accord serait proche entre Ghezzal et le champion de France, pour un salaire qui serait inférieur à celui que proposait l’OL lors des dernières négociations. Le club rhodanien avait en effet accepté de lâcher 280.000 euros par mois à son joueur, mais les négociations avaient échoué à la dernière minute. De son côté, Monaco devrait s’en tirer avec 180.000 euros, mais aussi et surtout une belle prime à la signature de 3 ME. Nice, qui s’est également renseigné au sujet du Fennec, est pour le moment hors concours sur le plan financier, et plus rien ne s’oppose donc à la venue de Rachid Ghezzal à l’AS Monaco, ce qui serait tout de même une belle destination pour poursuivre sa carrière.