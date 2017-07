OL : Lucas Alario, c'est non pour Lyon !

Dans : OL, Mercato.

Annoncé du côté de l'Olympique Lyonnais au cours des derniers jours, Lucas Alario ne quittera pas River Plate cet été.

Depuis des mois, le nom de Lucas Alario circule en Ligue 1. D'abord du côté du Paris Saint-Germain, où Patrick Kluivert a tenté de le recruter en janvier dernier sans réussite, et désormais à Lyon. Potentiellement à la recherche d'un nouvel attaquant pour épauler Mariano Diaz, le club rhodanien est à l'affût de bonnes opportunités sur le marché. Celle d'Alario peut en être une. Le joueur a été proposé à l'OL, mais les négociations vont en rester là pour le moment.

En effet, selon nos informations, l'Argentin de 24 ans va rester dans son pays cet été car River refuse tout simplement de le vendre avant la fin de la Copa Libertadores. Étant encore en course après sa victoire en huitième de finale contre Guarani le 5 juillet dernier (2-0), le club argentin ne veut donc pas entendre parler d'un départ de son buteur vedette. Ce qui signifie donc qu'Alario n'ira pas à Lyon cet été, sauf si le club lyonnais lève sa clause libératoire fixée à 24 ME au total (18 ME pour River, qui détient 60 % des droits du joueur). Un autre frein qui rend donc le dossier Alario plus que caduc du côté de l'OL...