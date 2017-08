OL : Le renfort attendu à Lyon, c'est Yangel Herrera !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Bruno Genesio l'a confirmé en conférence de presse, l'Olympique Lyonnais va rapidement faire venir un milieu défensif afin de ne pas laisser Lucas Tousart seul à ce poste. Et c'est Le Parisien qui l'annonce ce mercredi soir, le candidat ciblé par l'OL serait Yangel Herrera. Le jeune international vénézuélien de 19 ans a été recruté par Manchester City au mercato d'hiver et joue actuellement avec le club de New York City, formation satellite des Citizens entraînée par Patrick Vieira.

Même si le coach de Lyon semble optimiste concernant une fin rapide et heureuse dans ce dossier, le quotidien francilien précise de son côté que Manchester City, qui a recruté Yangel Herrera en janvier dernier en provenance de l'Atletico Venezuela pour un montant autour de 2,5ME, n'est plus très tenté de le vendre après un Mondial U20 durant lequel il a brillé. Cependant, l'OL a les moyens financiers de faire une belle offre au club anglais, dont la réponse n'est pas encore connue.