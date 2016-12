OL : Le Parc OL a vécu une première année « historique »

Dans : OL, Ligue 1.

Inauguré le 9 janvier 2016 à l'occasion du match Lyon-Troyes, remporté 4-1 par Lyon, le stade du Parc OL sort d'une première année très réussie. Dressant un bilan de cette saison inaugurale, l'Olympique Lyonnais évoque même une année 2016 « historique » en donnant des chiffres qui vont effectivement dans ce sens.

« Pour sa 1ère année de fonctionnement, le Parc OL a connu une année 2016 historique avec une moyenne record pour l’Olympique Lyonnais de 44.500 spectateurs pour les seuls 19 matches de Ligue 1 avec une tarification comparable à celle en vigueur au stade de Gerland notamment pour les places les moins chères (10E pour certains matches au Parc OL contre 16E à Gerland). Il est à noter que sur ces 19 matches, 8 ont réuni plus de 50.000 spectateurs, pour les 6 matches retour 2015-2016 (avec 2 des 3 meilleures affluences de toute la Ligue 1) et 2 pour les matches aller 2016-2017 qui font également partie des 3 meilleures affluences de toute la Ligue 1 (57.050 spectateurs pour le derby et 55.107 pour la venue du PSG) », fait remarquer l’Olympique Lyonnais. A noter toutefois que le record d’affluence au stade du Parc OL est à mettre à l’actif de la finale de la H Cup de rugby entre le Racing 92 et les Saracens le 14 mai dernier qui avait réuni 58.017 spectateurs.