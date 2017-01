OL : Le Havre renvoie Lyon dans les cordes pour Mendy

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Le Havre ne tient pas à vendre Ferland Mendy cet hiver, et compte bien faire passer le message. Lyon est le plus pressant sur ce dossier, mais d’autres clubs viennent désormais aux renseignements, notamment auprès de l’entourage de l’arrière gauche pour tenter de faire pression. Ce dernier, qui n’ira pas au bras de fer, a désormais très peu de chances de changer de cap cet hiver. En effet, selon L’Equipe, le président du Havre a refusé toutes les propositions de Lyon, et ne veut même pas entendre parler d’une vente avec un prêt immédiat au sein de la formation de Ligue 2 pour la fin de la saison.

L’idée de ne pas tirer financièrement le maximum de son joueur avec ce mercato hivernal y est certainement pour beaucoup, tout comme la crainte de le perturber pour la suite de la saison. Mais à l’heure actuelle, soit Le Havre ne compte pas se séparer de Ferland Mendy cet hiver, soit les offres reçues n’ont pas convaincu Vincent Volpe. Un dossier que Lyon va de toute façon suivre de près, le quotidien sportif assurant que la cellule de recrutement lyonnais comptait, en cas d’échec en ce mois de janvier, repasser très vite à l’action l’été prochain.