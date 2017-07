OL : Le Groupama Stadium c'est fait, mais le logo vert est refusé !

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a quelques semaines, l'Olympique Lyonnais a annoncé qu'il entrait officiellement en discussion avec Groupama avant que cette société, déjà partenaire du club rhodanien, donne son nom au stade du Parc OL dans le cadre du fameux contrat de naming. Et ce lundi, Le Parisien révèle que l'accord de trois ans entre Jean-Michel Aulas et l'assureur devrait être officialisé dans les prochains jours.

Le stade de l'Olympique Lyonnais s'appellera le Groupama Stadium pour les trois prochaines saisons, et le club rhodanien empochera 5,5ME par an, plus des bonus liés aux performances de l'équipe de Bruno Genesio, le montant total du contrat pouvant atteindre jusqu'à 7ME chaque saison. Selon le quotidien francilien, un point a donné lieu à des débats, cela concerne l'affichage de la marque Groupama dans et autour du stade. Car il n'a échappé à personne que le vert est la couleur dominante du logo de l'assureur et il semblait difficile pour l'Olympique Lyonnais d'accepter la présence de cette dominante verte, une couleur chère au voisin de l'AS Saint-Etienne et qui aurait fait voir rouge aux supporters de l'OL. Après avoir négocié, Groupama a accepté que son traditionnel vert soit remplacé par du gris.