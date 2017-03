OL : Le clan Cornet dément le choix de la Côte d'Ivoire

Dans : OL, Equipe de France.

Mardi, le média ivoirien Sportmania.ci avait annoncé qu'après réflexion, Maxwel Cornet avait décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire, constatant que sa place en équipe de France était loin d'être acquise, et qu'il allait rapidement communiquer sur ce sujet. Mais, selon Khaled Karouri, notre confrère africain est probablement allé trop vite en besogne et le journaliste de FootMercato explique qu'il a eu directement le clan Cornet sur ce sujet forcément très sensible, puisque l'attaquant de l'OL a porté le maillot de toutes les sélections tricolores depuis les U16. « Pour avoir contacté l'entourage de Cornet, celui-ci m'assure que Maxwel n'a pas choisi la Côte d'Ivoire et que sa priorité reste l'EdF », indique Khaled Karouri. Pour l'instant, Maxwel Cornet et l'Olympique Lyonnais n'ont pas communiqué sur ce sujet, le club rhodanien ayant d'autres chats à fouetter actuellement.