OL : Lacazette, Tolisso, un grand joueur... Aulas prédit un mercato de fou !

Dans : OL, Mercato.

A l’occasion d’une conférence téléphonique initialement dédiée aux résultats des comptes semestriels d’OL Groupe, Jean-Michel Aulas a également abordé le prochain mercato estival.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dirigeant avait des choses à dire sur ce sujet. Au risque de décevoir ses supporters, l’Olympique Lyonnais a prévu de vendre plusieurs joueurs majeurs de l’effectif pour rééquilibrer les comptes. Sans surprise, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont concernés.

« Comme, volontairement, on n’a pas fait de cession de joueurs malgré des offres comme pour Tolisso, il faudra regarder ce qui se passe avant la fin de l’année et je pense qu’il y aura des ventes très significatives d’ici le 30 juin, a annoncé le président de l’OL. (...) On est obligé de rien car on fait des bénéfices même sans cession. Mais on a 170 M€ de plus-value potentielle et il y aura bien un moment où le stock pourra s’écouler, comme on a pu le faire avec Samuel Umtiti ou Karim Benzema. Si Alex doit partir, il faudra le remplacer et on a déjà des idées. » En effet, le remplaçant ne sera pas un joueur méconnu.

Un grand joueur par mercato !

« L’aspect sportif est géré par les gens concernés, c’est à dire Gérard Houllier en relation avec Bruno Genesio. On a beaucoup de demandes sur nos joueurs, on devra les remplacer. On fera un ou deux mouvements spectaculaires, on en a fait un avec Memphis, a révélé JMA. On aura sûrement l’occasion, dans le futur, d’avoir chaque année ou chaque semestre un grand joueur de plus dans l’effectif. C’est la stratégie : valoriser le centre de formation et avoir un nouveau joueur par mercato, à savoir des joueurs de grande qualité. » Autant dire que le mercato estival de l’OL s’annonce agité !