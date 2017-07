OL : Lacazette pour 53ME et 5 ans à Arsenal ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Téléfoot a confirmé dimanche midi les informations de la BBC et de Sky Sports concernant le transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal. L'émission footballistique de la Une citant le chiffre de 53ME plus des bonus, là où nos confrères anglais annonçaient samedi 55ME plus 12ME de primes éventuelles.

Moyennant cette somme, l'Olympique Lyonnais laissera partir son meilleur buteur, lequel devrait s'engager en début de semaine avec les Gunners où un contrat de cinq ans l'attend. Même si Jean-Michel Aulas a démenti il y a quelques heures la présence d'Alexandre Lacazette à Londres ce week-end, le dossier semble avoir considérablement avancé ces derniers jours, Arsène Wenger souhaitant très rapidement recruter un attaquant supplémentaire lors de ce mercato. Si ce transfert et ce montant se confirmaient, il s'agirait alors du record pour un achat de la part d'Arsenal, et pour une vente du côté de l'OL.