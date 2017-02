OL : Lacazette marque et entre dans l'histoire de Lyon

En ouvrant le score à la 10e minute du match Guingamp-Lyon, Alexandre Lacazette a apporté une première réponse aux supporters de l'OL qui l'avaient sifflé mercredi. Mais surtout le buteur de l'Olympique Lyonnais entre un peu plus dans l'histoire du club rhodanien. En effet, Alexandre Lacazette est le premier joueur à marquer 20 buts ou plus lors de trois saisons consécutives de Ligue 1 sous le maillot de l'OL. Il est également le premier depuis Pedro Miguel Pauleta (PSG) à réussir cet exploit en France, et le premier buteur français à le faire depuis Jean-Pierre Papin (OM). A noter que ces trois joueurs étaient également les tireurs de pénalty, ce qui évite les polémiques inutiles...