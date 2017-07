OL : Lacazette à Arsenal, un coup de maître de Wenger pour Djorkaeff

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Ancien joueur du championnat de France mais aussi de Premier League sous le maillot de Bolton, Youri Djorkaeff reste un Lyonnais avant tout. Alors forcément, le champion du monde 1998 ne demeure pas insensible quand il évoque le gros transfert de ce début de mercato, celui d’Alexandre Lacazette à Arsenal. Et pour le « Snake », le club londonien fait une très belle affaire avec ce recrutement.

« Je suis un grand fan de Lacazette. Je suis de Lyon et j’ai suivi Lacazette depuis ses débuts. C’est le genre de buteurs qui comprend le jeu et est très adroit dans la surface. Il empile les buts chaque année, et il est encore jeune. Ce transfert va aussi lui donner plus de crédibilité pour l’équipe nationale en vue des grands matchs. Je suis vraiment heureux pour les fans d’Arsenal et Arsène Wenger. Il a fait un très joli coup en signant Lacazette », a livré Youri Djorkaeff devant les médias anglais.