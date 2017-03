OL : La Roma n’a rien compris à la 2e période lyonnaise

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Luciano Spaletti, entraineur de l’AS Roma, après la défaite 4-2 de son équipe face à Lyon en 1/8e de finale aller de l’Europa League : « Nous avons fait des choses plus ou moins bonnes, mais nous avons payé très cher ces différences entre les bonnes et les mauvaises choses. Nous concédons beaucoup de buts dernièrement, car nous rendons le ballon beaucoup trop vite à l'adversaire. En première période, nous avons dominé et il y avait peu d'espaces entre les lignes et les joueurs. Ce n'était plus le cas après la mi-temps. Il est clair que la position de certains joueurs a été déstabilisée par le jeu de l'adversaire. Nous avons tenté de jouer sur les ailes, mais pas suffisamment. Nous aurions dû mieux tenir le ballon. Nous aurions dû mieux jouer sur la force de Salah. Les changements opérés ont été tardifs, mais ce n'est pas cela qui a fait perdre la partie car après les entrées de Paredes et Perotti, nous avons pris des buts ensuite. C'est plutôt probablement un manque de personnalité, de courage de la part de joueurs. Il faut espérer que nous puissions changer cela au match retour. Nous devons travailler sur cet aspect mental et retrouver ce qui faisait notre force, notre esprit de groupe et notre jeu.