OL : La recette pour ne pas se faire piéger par l’Ajax

Passé de justesse face à l’AS Roma puis Besiktas, l’Olympique Lyonnais confirme son statut de candidat à la victoire finale en Europa League.

Le prochain adversaire n’est pas, sur le papier, le plus redoutable du plateau, mais à ce niveau de la compétition, impossible de s’avancer. Corentin Tolisso l’a bien compris quand il a été interrogé sur le « bon tirage » supposé de l’OL avec l’Ajax Amsterdam comme adversaire, et un match retour dans le Rhône. Pour le milieu de terrain lyonnais, il ne faut pas se laisser tromper par la jeunesse de l’effectif néerlandais, habitué à amener des joueurs prometteurs au plus haut niveau.

« On ne peut pas savoir si c’est le meilleur tirage. On sait que ça va être compliqué. La seule chose qu’on souhaitait était de recevoir pour le match retour. C’est important d’avoir le public qui nous pousse. C’est un club avec un bon centre de formation. Ils font une bonne saison. Il y a une belle ambiance dans leur stade. On va tout faire pour se qualifier… On fait beaucoup de vidéos sur l’adversaire pour savoir comment il joue », a souligné l’international français sur OL TV, bien conscient que les images du championnat néerlandais et du jeu développé par l’Ajax n’étaient pas forcément très répandues en France.