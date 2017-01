OL : La Lazio a voulu jouer avec Lyon et Aulas, elle a tout perdu

Le nom de Filip Djordjevic revenait sur toutes les lèvres la semaine passée lorsque l'on évoquait le mercato de l'Olympique Lyonnais. Selon différents médias, l'ancien attaquant du FC Nantes, désormais à la Lazio, était proche de signer à l'OL durant ce mois de janvier, le staff rhodanien ayant identifié Djordjevic comme le joueur qu'il fallait pour renforcer son attaque. Oui mais voilà, d'un message sur Twitter, Jean-Michel Aulas a balayé tout cela, affirmant que jamais il n'avait été question de le venue de l'attaquant serbe.

Cependant, selon Il Messaggero, la réalité est un peu différente. Si effectivement l'Olympique Lyonnais ne négocie plus du tout avec la Lazio depuis ce week-end, les contacts ont réellement existé entre les deux clubs. Mais, le président romain n'aurait rien voulu lâcher sur la plan du prix de Filip Djordjevic, à savoir 8ME, considérant que Jean-Michel Aulas allait céder compte tenu du souhait de l'OL de faire venir ce joueur. Et finalement, lorsque le patron de l'Olympique Lyonnais a subitement mis un terme aux négociations, Claudio Lotito se serait retrouvé un peu bête. Car cet échec dans le dossier Djordjevic a stoppé en même temps la venue d'Anwar El Ghazi, le joueur de l'Ajax Amsterdam ciblé par la Lazio. Petites causes, grands effets...