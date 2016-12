OL : L'organisation et le recrutement de Lyon attaqués frontalement !

En recrutant Gérard Houllier, Jean-Michel Aulas a voulu apporter un plus au fonctionnement de l'Olympique Lyonnais. Mais, la manière dont l'intégration de l'ancien sélectionneur national dans une fonction assez floue de conseiller extérieur s'est déroulée, avec notamment une énorme polémique avec Bernard Lacombe, a vite fait oublier son éventuel intérêt pour le club rhodanien. De l'extérieur, certains se posent ouvertement ses questions sur la manière dont l'OL est organisé sur le plan du recrutement et du fonctionnement au quotidien, et cela est notamment le cas en Premier League.

A l'occasion du Wyscout Forum, qui réunissait à Londres des dirigeants et des agents du monde entier, le responsable du recrutement d'une équipe de Premier League de premier plan s'est étonné qu'un club aussi bien installé sur le plan européen que l'Olympique Lyonnais puisse fonctionner de cette manière. « En France, vos clubs ne sont pas organisés. Comment expliquez-vous qu’un club aussi important que Lyon n’ait même pas un directeur sportif ? Et qu’il ne travaille qu’avec Florian Maurice comme recruteur ? », s’est ainsi étonné, dans L’Equipe, ce recruteur d’un club anglais présenté comme « éternel concurrent de Manchester United… ». A cette interrogation, seul Jean-Michel Aulas peut répondre, même si le patron de l'OL compte plus sur son centre de formation que sa cellule recrutement pour faire fonctionner son club.