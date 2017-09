OL : L'Europa League, c'est une sacrée chute financière pour l'OL

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

La saison passée, l'Olympique Lyonnais avait eu droit à la fois à la Ligue des champions, puis à l'Europa League, le club rhodanien n'ayant pas réussi à s'extraire de la phase de poules de la C1. Au final, et malgré une place de demi-finaliste en C3, l'Olympique Lyonnais a touché 41ME, dont 38,9ME pour le seul passage en Ligue des champions comme le rappelle ce mercredi Le Progrès, à la veille des débuts européens de l'OL à Limassol.

Alors, même si Lyon accueillera au Groupama Stadium la prochaine finale de l'Europa League, le manque à gagner sera colossal cette saison par rapport à la saison passée, et on peut comprendre pourquoi Jean-Michel Aulas souhaite que les places qualificatives pour la Ligue des champions soient plus ouvertes en Ligue 1. Car même en cas de victoire dans cette compétition, ce qui n'est pas fait, l'OL touchera « seulement » 15,7ME, plus des droits télés nettement plus faibles. Mais à ces 15,7ME, il faut tout de même ajouter que désormais le vainqueur de l'Europa League a son ticket pour l'édition suivante de la Ligue des champions, ce qui vaut de l'or.

Pour avoir le beurre et l'argent du beurre, Nabil Fekir et ses coéquipiers savent ce qu'il reste à faire. Et même si le compte en banque de l'OL souffrira forcément de cette saison sans LdC, un titre européen fera le bonheur de Jean-Michel Aulas et de tous les Lyonnais.