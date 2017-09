OL : L'équipe-type de l'OL sauce Genesio déjà connue ?

Dans : OL, Ligue 1.

Le mercato n'est pas la période préférée des entraîneurs, lesquels doivent composer avec des joueurs sur le départ et d'autres qui arrivent. Mais cette fois, cette incertitude est terminée et à Lyon comme ailleurs on sait à quoi s'en tenir. Et c'est peu dire que le marché des transferts a été agité du côté de l'Olympique Lyonnais, de nombreux titulaires ayant été vendus, tandis que huit nouveaux joueurs sont arrivés: Fernando Marçal, Bertrand Traoré, Ferland Mendy, Kenny Tete, Mariano Diaz, Marcelo, Pape Chekh Diop et Tanguy Ndombele.

Reste maintenant qu'après les premiers matches de la saison de Ligue 1, l'OL a déjà montré de belles choses et des choses plus inquiétantes. Mais Bruno Genesio semble avoir déjà une petite idée sur son équipe-type, du moins à cet instant de la saison. Selon Le Progrès, l'Olympique Lyonnais devrait se présenter avec cette composition lors des prochaines échéances : Lopes, Tete, Marcelo, Morel, Marçal, Ndombele (ou Diop), Tousart, Fekir, Traoré, Memphis, Mariano. Soit six nouveaux joueurs par rapport à l'équipe de l'an passé, preuve que la révolution est bien passée par Lyon cet été.