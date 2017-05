OL : L'agent de Gonalons répond à l'attaque d'Aulas

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Ce mardi, en conférence de presse, Jean-Michel Aulas a sérieusement secoué Maxime Gonalons, s'offusquant des propos du capitaine de l'Olympique Lyonnais, qui avait affirmé qu'il cherchait d'abord à jouer pour un club ambitieux. Et le président de l'OL avait fermement prévenu qu'il n'allait pas proposer de prolongation de contrat à son milieu de terrain, lequel est à un an de la fin de son engagement avec Lyon. Des propos très sévères à l'encontre de Maxime Gonalons, un ancien de la maison lyonnaise.

Frédéric Guerra, l'agent de Maxime Gonalons, a répondu sobrement à cette charge de Jean-Michel Aulas. « Nous actons Gonalons et moi même les déclarations de jean michel Aulas. Pour autant nous aurions préféré en parler en toute discrétion avant », a prévenu, via Twitter, le représentant de Maxime Gonalons, qui en retour a reçu une multitude de messages pas très aimables à son encontre et à celui du milieu défensif de l'Olympique Lyonnais.