OL : Et si Tolisso surprenait tout le monde en restant à Lyon

Dans : OL, Mercato, Serie A, Equipe de France.

Pisté par de grands clubs européens en vue de la saison prochaine, Corentin Tolisso n'exclut pourtant pas de rester à l'Olympique Lyonnais pour... l'équipe de France.

Cette saison, Corentin Tolisso a clairement franchi un nouveau palier. Très bon sous le maillot de Lyon, avec qui il a marqué 12 buts en 39 matchs, le milieu de terrain s'est logiquement ouvert les portes de l'équipe de France. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps lors de la dernière trêve internationale, Tolisso a même connu sa première sélection avec les Bleus contre l'Espagne (0-2), le 28 mars. Désormais, le joueur de 22 ans n'a qu'un seul objectif : jouer la Coupe du Monde 2018 avec la France. Et cette volonté pourrait bien conditionner son mercato estival...

« Je veux continuer à progresser, et je verrai bien par où ça passe, par l'OL ou pas. Mon objectif principal, c'est d'atteindre la Coupe du Monde 2018 avec la France, et pour ça, il faudra que je sois dans les meilleures conditions possibles. L'année dernière, je pensais que je n'étais pas prêt à partir et à connaître autre chose. Cette année, on verra comment ça se passe, quelles sollicitations j'aurai, et je ferai pareil, je réfléchirai avec mes proches et je prendrai la meilleure décision pour moi. La Juve ? C'est un très grand club. Il faudra voir ce qu'il se passe cet été. C'est difficile de refuser ce genre de club, mais je veux le meilleur pour moi, et je ferai le meilleur choix à cet effet. Un championnat ? Les cinq meilleurs championnats européens sont de très grands championnats, mais l'Angleterre et l'Italie m'intéressent plus particulièrement. Rester à Lyon ? Si je suis amené à rester, c'est que je l'aurai décidé et que ce sera le meilleur choix pour moi », a lancé, dans Team Duga sur RMC, un Tolisso qui laisse la porte ouverte à une petite surprise, car son départ est quasiment acquis du côté de l'OL.